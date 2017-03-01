На Тернопільщині у сферу охорони здоров’я у 2016 році вклали понад 120 мільйони гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії управління охорони здоров`я ОДА повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна.

«За ці кошти проведено заходи з енергозбереження, покращено умови перебування пацієнтів у медичних закладах, придбано обладнання тощо. Близько 100 млн. вкладено у ремонт і реконструкцію закладів охорони здоров`я різного рівня. Крім того, на видатки галузі ми спрямували близько 20 млн з субвенції на соціально-економічний розвиток. Також на 70 млн грн закуплено сучасне медичне обладнання, яке дозволяє суттєво покращити якість надання медичних послуг для жителів області», – розповів голова ТОДА.

За його словами, у 2017 році на заходи з енергозбереження у медичних закладах області планують спрямувати 15 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку. Також на 25 млн грн з субвенції на соціально-економічний розвиток планують закупити сучасне обладнання.