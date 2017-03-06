На Тернопільщині суд зобов’язав агропідприємство повернути самозахоплену землю вартістю майже мільйон гривень

На Тернопільщині суд зобов’язав місцеве агропідприємство повернути землю вартістю 0,9 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв господарський суд Тернопільської області. Читайте такожНа Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис. 268 дозволів на землю загальною площею 2,3 тис. га Суд задовольнив позов Теребовлянської місцевої прокуратури до приватного агропромислового підприємства щодо земельної ділянки площею 36 га вартістю 926 тис. грн, яку агропідприємство зайняло самовільно для вирощування сільськогосподарської продукції. Агрофірму зобов‘язано повернути самозахоплену землю, що знаходиться за межами населеного пункту на території Ішківської сільської ради Козівського району Тернопільської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter