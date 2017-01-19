У Тернополі громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 2 мільйони гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, суд, підтримавши позицію прокурора, визнав незаконним рішення сесії міськради від 2011року "Про продаж земельної ділянки площею 4,2736 га» за адресою вул. Чумацька, 5а.

Відтак визнав недійсним договір купівлі-продажу і скасував державний акт на право власності на землю за ТОВ «Бодмін-Україна».

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На даний час рішення суду виконано у повному обсязі, державним реєстратором прав на нерухоме майно проведена державна реєстрація права власності на земельну ділянку площею 4,2736 га вартістю понад 2 млн грн за Тернопільською міською радою.