На Тернопільщині у січні-лютому товарообіг зріс на 16% до 86,7 мільйонів доларів

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, імпортовано товарів на суму 43,1 млн дол. США, що більше на 11% від минулорічного показника. На 21% зросли обсяги експортних операцій і становлять 43,6 млн дол. США.

Як повідомила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, усього з початку року оформлено 4 тис. 115 митних декларацій, з яких 2 тис. 554 – імпортних та 1 тис. 561 – експортних, що більше ніж на третину за відповідний період минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Загалом зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 58 країн світу. Перші позиції традиційно займають Польща (54,4% від усього товарообігу), Німеччина (11,8%), Білорусь (4,3%), Великобританія (3,6%) та Італія (2,9%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44% від загальної частки експортованих товарів), олію рослинного походження (9%), м'ясо яловичини (8%), продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) (7%), залишки та відходи харчової промисловості (4%) та інші товари (28%).

А серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (31% від загальної частки експортованих товарів), транспортні засоби (19%), полімерні матеріали (13%), механічне обладнання (11%), риба (5%) та інші товари (21%).