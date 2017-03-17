У Тернополі в багажнику зупиненого водія виявили 10 крадених каналізаційних люків.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль ВАЗ 2101, який не ввімкнув відповідного покажчика повороту, інспектори помітили близько 4-ї години ранку сьогодні на вул. Довженка.

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При спілкуванні з 23-річним водієм охоронці порядку помітили, що він відповідає невпевнено і нервує. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні та багажнику автомобіля полісмени виявили 10 каналізаційних люків.

Водій сказав, що всі люки його і він везе в село. Однак де він їх узяв, пояснити не зміг.

На водія патрульні винесли постанову за порушення ПДР. Також викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.