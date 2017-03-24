На Тернопільщині оштрафували депутата, який голосував за виділення земельної ділянки своїй дружині

Як повідомили УНІАН в перс-службі обласної прокуратури, учора Апеляційним судом Тернопільської області залишено в силі постанову Борщівського районного суду про притягнення до адміністративної відповільності депутата однієї з сільських рад Борщівського району за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією передбачених ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів).

У суді доведено, що депутат не повідомив про реальний конфлікт інтересів та прийняв участь у голосуванні про виділення своїй дружині земельної ділянки площею 1,7 га поблизу річки Збруч.

Суд призначив йому покарання за скоєння правопорушення, пов’язаного з корупцією у вигляді штрафу.