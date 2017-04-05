На Тернопільщині затримали двох шахрайок, які видурили в місцевої жительки 12 тисяч гривень та золоті вироби

На Тернопільщині затримали двох шахрайок, які видурили в місцевої жительки 12 тис. грн та золоті вироби. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дві мешканці Чернігівської області на Кременеччині скуповували горіхи.

В одному з будинків вони розговорилися з жінкою і почувши, що в тої є численні проблеми, запевнили, що це все через пороби.

Одна з них заявила, що вона відома в своєму регіоні цілителька і зможе вже зараз зняти прокляття, для цього необхідно принести всі кошти, які є вдома, та загорнути їх в газету. За вказівками цілительки жінка зібрала всі цінності та поклала до своєї кишені.

Під час ритуалу шахрайка просила витягувати згорток, брала його в руки та читала над ним молитви. Ці дії вона повторювала декілька разів. Врешті жінки запевнили, що всю порчу знято та покинули оселю.

Коли ж господиня вирішила покласти збереження на місце, то виявила, що у згортку немає ані грошей, ані прикрас. Одразу зателефонувала на лінію «102».

Завдяки оперативності працівників поліції зловмисниць вдалося затримати.

Як встановили правоохоронці, обидві шахрайки мешканки Чергінівщини 1969 та 1976 років народження. В минулому жінки притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене групою осіб).