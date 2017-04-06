У Тернополі поблизу пам’ятника Степану Бандері виявили артснаряд часів війни

У Тернополі поблизу пам’ятника Степану Бандері при вході у парк ім.Т. Шевченка виявили артснаряд.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора в 16.10 виконроб ТОВ «Інвест Буд», яке проводить реконструкцію майдану довкола пам’ятника, повідомив про виявлений вибухонебезпечний предмет.

Прибувши на місце події, поліцейські огородили місце знахідки та забезпечили охорону ділянки до прибуття вибухотехніків.

Знахідкою виявився артснаряд часів Другої світової війни.