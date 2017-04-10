На Тернопільщині до 10 років тюрми засудили збоченця, який змусив до статевого зв’язку неповнолітню

На Тернопільщині до 10 років позбавлення волі засудили збоченця, який змусив до статевого зв’язку неповнолітню. Як повідомии УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс напркиінці минулого тижня Тернопільський міськрайсуд.

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У суді було довдедено, що у листопаді 2014 року обвинувачений змусив до статевого зв‘язку у неприродній спосіб малолітню дочку своєї співжительки використавши її безпорадний стан, який внаслідок малолітнього віку дитини не давав їй можливості в повній мірі розуміти характер та значення вчинюваних нею дій. На час скоєння злочину дитині ще невиповнилося 10 років.

Після того, як потерпіла розповіла про неадекватну поведінку чоловіка матері, жінка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців.

Прокурором доведено у суді вчинення обвинуваченим злочину за ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України.