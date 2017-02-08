На Тернопільщині за розбещення 5-річної дівчинки затримали 65-річного збоченця.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що житель Рівненщини, перебуваючи в гостях у своєї внучки на Чортківщині, вчинив розпусні дії щодо її малолітньої доньки.

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Мама дівчинки, яка застала родича за непристойним заняттям звернулася до правоохоронців із відповідною заявою.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи)