Тернопільська облрада закликала ГПУ та НАБУ дати правову оцінку запровадженню абонплати за газ та покарати винних
Відповідне звернення депутати облради ухвалили на засіданні 10 квітня.
Тернопільська обласна рада закликала правоохоронні органи дати правову оцінку запровадженню абонплати за газ. Про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийнятому на сьогоднішньому засідання сесії облради.
У ньому депутати засудили введення щомісячної абонплати за газ.
Депутатський корпус наголосив, що в час зубожіння населення такі дії є неприпустимими.
Відтак депутати закликали Генпрокуратуру та НАБУ «провести всебічне розслідування за фактом ухвалення незаконного рішення посадовцями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та притягнення винних до відповідальності».
Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача. За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому у 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.
Сьогодні Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію своєї постанови про введення абонплати за газ з 1 квітня 2017 року.