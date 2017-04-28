У Тернополі відбувся мітинг-реквієм з нагоди вшанування жертв примусової депортації українців (фото)

У Тернополі відбувся мітинг-реквієм з нагоди 70-тих роковин масової примусової депортації українців з етнічних українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в поминальному заході біля пам’ятника жертвам депортації взяли участь керівники області, громадськість. Священнослужителі відправили панахиду за упокій душ жертв депортації під час операції «Вісла».

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«Події, що мали місце у 1947 році, були вершиною насилля по відношенню до українського народу. Операція «Вісла» — це продовження того, що відбувалося з українцями починаючи з 9 вересня 1944 року, коли була підписана так звана угода про обмін населенням і масову депортацію майже 482 тисяч українців. Та якщо така кількість людей була переселена із 1944 по 1946 рік, то лише за один місяць з українських етнічних земель примусово депортували майже 160 тисяч наших краян. І супроводжувалося це репресіями та смертю. Ця акція має чіткі ознаки військового злочину, метою якого було остаточне знищення української церкви, української віри, українських традицій та українського духу. І тепер ми повинні переосмислювати весь вантаж відповідальності, покладений на свідомість багатьох тих людей, які сьогодні творять історію Польщі та будують майбутнє української держави», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

При цьому додав, що у сьогоднішніх складних для України умовах усі повинні пам’ятати, що суспільство має об’єднуватися не тільки бажанням будувати майбутнє, а й пам’ять про сотні тисяч українців, які втратили свої домівки та рідну землю.

«Якщо ми не будемо пам’ятати своє минуле, не матимемо й майбутнього. Вічна пам’ять кожному українцю, який любив свою землю та віддав за неї життя», – сказав Барна.