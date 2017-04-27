На Тернопільщині на ремонт доріг додатково скерують щонайменше 32 мільйони

На Тернопільщині на ремонт доріг додатково скерують мінімум 32 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна.

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Він зауважив, що за підсумками І-го кварталу 2017 року перевиконання митного збору склало понад 65 млн грн, що дає можливість щонайменше 32,5 млн грн спрямувати на будівництво доріг.

«Для нас пріоритетом розвитку області залишається будівництво доріг. Тому наша стратегія сьогодні – спільно з керівництвом митниці мобілізувати всіх зареєстрованих в області підприємців, щоб вони здійснювали розмитнення у нас. А також переконати підприємців з інших областей, що вони зможуть комфортніше і швидше розмитнюватися саме на Тернопільщині. Тому маю окреме доручення до всіх голів райдержадміністрацій, голів об’єднаних територіальних громад активно працювати в цьому напрямі», – наголосив Барна.

Він додав, що райони, які найрезультативніше спрацюють щодо виконання даного доручення в першу чергу отримають додаткове фінансування на ремонт доріг.

Як відомо, з 1 вересня 2015 року в деяких областях України започаткували митний експеримент. Він передбачає можливість спрямування частини коштів, отриманих від митного збору, на покращення стану доріг в області. Тернопільщина до цього експерименту приєдналася з січня 2017 року.