На Тернопільщині у ДТП важкотравмовано 18-річного водія. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 3 травня у Тернопільському районі між селами Грабівці та Баворів.

Зіткнулися автомобілі Nissan Primera та Volkswagen Transporter. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Водій мікроавтобуса стверджує, що задрімав і при цьому виїхав на смугу зустрічного руху, де і врізався в легківку.

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З місця автопригоди бригада швидкої допомоги з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм коліна та іншими тілесними ушкодження забрала водія з Nissan Primera, жителя села Баворів Тернопільського району.

У обох водіїв взято кров для перевірки на вміст алкоголю.