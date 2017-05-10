На Тернопільщині обікрали два храми.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, церкви обікрали в ніч з 7 на 8 травня у Чорткові та в селищі Заводське Чортківського району.

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До храму, що в районному центрі, зловмисник проник, пошкодивши вхідні двері, і викрав звідти 600 грн. З церкви, що в селищі Заводське, виніс ноутбук та 160 грн. Проник туди, розбивши металопластикове вікно. Ні одна, ні інша споруда не були обладнані сигналізацією.

Поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи підозрюваного.

Слідчі припускають, що крадіжки здійснила одна і та ж особа.