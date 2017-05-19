На Тернопільщині власники біатлонної бази погодилися передати її в державну власність, аби створити на її основі сучасний спорткомплекс

На Тернопільщині спортивне товариство «Колос», яке власником біатлонної бази в Підгородньому, але немає коштів на її утримання, погодилися передати базу в державну власність.

Як повідомили УНІАН в прес-служба облдержадміністрації, відповідних домовленостей було досягнуто учора під час в рамках робочого візиту на Тернопільщину Міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова під час виїзної наради.

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Проблема виникла два місяці тому, коли через борги на базі відключили воду та енергопостачання. Наразі об’єкт перебуває у занедбаному стані, що створює перепони для належної підготовки спортсмені. При цьому «Колос» відмовлявся віддати базу в комунальну чи державну власність.

За словами Жданова, під час наради за участю як представників влади, так і спортивної спільноти, вдалося уникнути подальшого загострення конфліктної ситуації, знайдено компромісні, найбільш оптимальні шляхи повернення спортивного об’єкту до повноцінної роботи.

«Ситуація з базою у Підгородньому є досить складною, хоча Тернопілля відоме своєю потужною спортивною школою. Тут виховувалися такі відомі спортсмени, як Підгрушна, Підручний, Меркушина. Тому наше завдання зберегти і розвивати біатлон саме тут, на Тернопіллі. Ми домовилися, що і «Колос» передає об’єкт у державну власність, у Державний центр Олімпійської підготовки з біатлону, і землю ми передаємо на баланс цієї установи. Таким чином ми зберігаємо базу, а потім з допомогою різних державних інструментів, в тому числі за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку, її розвиваємо далі. Будуємо тут сучасну біатлонну базу, яка не буде приватною, а буде належати державі», – розповів про плани Жданов.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна вже дав доручення відновити енергопостачання на базі, щоб якнайшвидше відновити тренувальний процес.

Барна наголосив, що збереження біатлонної бази є принциповим питанням у стратегії Тернопільщини щодо розвитку спорту.

«База у Підгородньому є не тільки основою для підготовки висококваліфікованих спортсменів, які є нинішніми символами біатлонного спорту Тернопілля й України, але і важливою основою для підготовки наступних поколінь спортсменів. Ми готові надалі підтримувати біатлон у Тернопільській області, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Готові до співфінансування у реалізації проектів капітальних вкладень щодо реконструкції цієї біатлонної бази, адже стан у якому вона перебуває зараз з вини діючих власників, – неприйнятний. Нам важливо вирішити це питання на організаційному рівні, і я хочу запевнити всіх любителів біатлону – база була, є і буде», – запевнив очільник Тернопільщини.