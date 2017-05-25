Тернопільщина потрапила у п’ятірку кращих областей за темпами залучення інвестицій

За темпами залучення інвестицій Тернопільщина – в п’ятірці кращих в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час відкриття Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина INVES-2017» голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

За його словами, цьому сприяло проведення Інвестиційного форуму у минулому році. Так, за останній рік серйозно зріс обсяг товарообігу в частині експорту між Тернопільською областю та Грузією. Подібна динаміка спостерігається й у співробітництві з Іраном, Індією, Китаєм та іншими країнами.

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«Маємо також збільшення відповідних інвестицій з боку німецьких та японських інвесторів на прикладі підприємства «СЕ Борднетце-Україна» в Чорткові. Це один із найбільших інвестиційних проектів, реалізованих у Тернопільській області торік. Водночас на Тернопільщині в минулому році були зареєстровані ще близько двох десятків підприємств з іноземними інвестиціями», – сказав Барна.

На Тернопільщині стартував Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина Invest-2017".