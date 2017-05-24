На Тернопільщині стартував Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина Invest-2017"

У Тернопільській області сьогодні розпочав роботу Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2017».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в роботі форуму візьмуть представники 27 країн. Серед них понад три десятки дипломатів, в числі яких вісім Надзвичайних та Повноважних Послів, Генеральні та почесні консули іноземних держав в Україні.

Форум розпочався у Збаразькому замку з офіційної зустрічі керівництва області з керівниками та представниками дипломатичних установ. Участь у заході взяв керівник представництва МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський.

Як зазначив під час заходу голова Тернопільської ОДА Степан Барна, для Тернопільщини розширення міжнародного співробітництва залишається актуальним напрямком роботи.

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«За останні два роки ми прийняли в області майже півтори сотні іноземних делегацій. Водночас, ми не раз представляли свій потенціал закордоном. Що активніше ми будемо працювати в даному напрямку, то більше буде спільних проектів – як гуманітарно-соціальних, так і комерційних. А це відкриває перспективи як в освітньому просторі, що вкрай важливо для нашої молоді, особливо з отриманням Україною безвізового режиму з ЄС, так і в частині створення на Тернопільщині спільних підприємств», - сказав Барна.

Він навів приклади успішної співпраці з Францією та Швейцарією щодо підтримки пожежних частин та допомоги медзакладам області, з Хорватією - щодо візової підтримки для дітей бійців АТО, з Польщею - у частині реалізації проектів історичної та культурної спадщини, з Японією, Німеччиною та Бельгією - у сфері інвестування в економіку та відкриття спільних підприємств.

Форум триватиме три дні – з 24 по 26 травня.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі обговорили відновлення роботи аеропорту на інвестфорумі.