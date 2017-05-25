З початку року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до державного бюджету майже 399 мільйонів гривень

За січень-квітень Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 398,7 млн грн.

Як повідомила УНІАН начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 144,3 млн грн або на 56% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі (сплачено 58,7 млн грн, що на 57,2 млн грн або у 39 разів більше, ніж торік), причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (сплачено 49,1 млн грн, порівняно з минулим роком це на 45 млн грн або в 12 разів більше), сідельні тягачі (сплачено 48,9 млн грн, приріст порівняно з 2016 роком склав 42,6 млн грн або у 8 разів більше).

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 328,6 млн грн (приріст до минулого року склав 40,7% або 95 млн грн).

Також сплачено 58,3 млн грн мита, 11,4 млн грн акцизного податку, 481 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів становить 17 млн грн.