На Тернопільщині на трасі згорів автомобіль (фото)

Автомобіль згорів на трасі «Львів-Тернопіль», поблизу села Озерна Зборівського району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про пожежу у Службу порятунку надійшло 29 травня о 14:41.

На місце події направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в області, а також місцевої пожежної команди села Озерна.

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Пожежники локалізували вогонь та ліквідували пожежу о 15:03.

Внаслідок пожежі автомобіль було знищено.

Причини займання встановлюються.

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