На Тернопільщині на трасі згорів автомобіль (фото)

13:05, 30 травня 2017
Тернопіль
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Поліція встановлює причини займання.

На место происшествия выехали спасатели / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області

Автомобіль згорів на трасі «Львів-Тернопіль», поблизу села Озерна Зборівського району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про пожежу у Службу порятунку надійшло 29 травня о 14:41.

Автомобіль згорів на трасі

На місце події направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в області, а також місцевої пожежної команди села Озерна.

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Пожежники локалізували вогонь та ліквідували пожежу о 15:03.

Причини займання автомобілю встановлюються / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області

Внаслідок пожежі автомобіль було знищено.

Причини займання встановлюються.

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Теги: #пожежа автомобілю#пожежа на Тернопільщині