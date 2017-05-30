На Тернопільщині на трасі згорів автомобіль (фото)
13:05, 30 травня 2017Тернопіль
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Поліція встановлює причини займання.
На место происшествия выехали спасатели / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області
Автомобіль згорів на трасі «Львів-Тернопіль», поблизу села Озерна Зборівського району.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про пожежу у Службу порятунку надійшло 29 травня о 14:41.
Автомобіль згорів на трасі «Львів-Тернопіль» / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області
На місце події направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в області, а також місцевої пожежної команди села Озерна.
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Пожежники локалізували вогонь та ліквідували пожежу о 15:03.
Причини займання автомобілю встановлюються / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області
Внаслідок пожежі автомобіль було знищено.
Причини займання встановлюються.
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