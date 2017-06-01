Біля дороги на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка

Мертвого чоловіка виявили у селі Дунаїв Кременецького району.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, про це на лінію "102" 31 травня опівночі повідомив фельдшер бригади швидкої допомоги.

Тіло знаходилося на узбіччі проїжджої частини за тридцять метрів від місцевого бару.

Загиблим виявився місцевий житель, чоловік 1972 року народження. На його тілі слідчі виявили тілесні ушкодження - розсічення правої надбрівної дуги та потиличної ділянки голови.

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Працівники поліції вважають, що травми чоловік, ймовірно, отримав внаслідок наїзду транспортного засобу.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині дитина отруїлася бензином.