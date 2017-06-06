На Тернопільщині на честь наймолодшого героя Небесної сотні відкрили мистецьку резиденцію (фото)

На Тернопільщині на честь наймолодшого героя Небесної сотні, Героя України Назара Войтовича відкрили мистецьку резиденцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, відкриття резиденції відбулося 2 червня у селі Травневе Збаразького району, у день народження загиблого на Майдані юнака.

Презентація резиденції відбулася у рамках щорічної урочистої події «На крилах мрій», організованої загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів села Травневе, де проживав Назар Войтович.

У день відкриття учасники-резиденти розпочали роботу над перетворенням колишнього сільського магазину на комунікаційний центр для громади з освітньо-мистецькою програмою. Організатори переконані, що цей проект є символом вшанування пам’яті Назара Войтовича та продовження його справи, адже юнак любив малювати, навчався на відділенні дизайну Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

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Також у цей день відбулася панахида на могилі Назара Войтовича. Вшанувати його пам’ять приїхав голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Герої Небесної Сотні, а також ті, хто нині воює на Сході України – це правдиві Герої своєї країни. Вони, маючи незламну віру в справедливість, не ховаючись за спинами інших, без жодних вагань стали на захист нашої держави. На жаль, багато з них тепер залишаться лише доброю пам’яттю у наших серцях. Саме тому зараз, у день народження Назара Войтовича, ми зібралися, щоб помолитися за його світлу душу й пригадати, яким він був. Дуже сумно, що Україна втратила щирого патріота. Але водночас ми всі отримали розуміння того, що маємо стати іншими, будувати нову державу, аби продовжити те, за що боролися й за що загинули наші Герої», – сказав Барна.

2 червня 2017 року Назару Войтовичу виповнився б 21 рік. Юнак загинув під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині відбувся мистецько-краєзнавчий фестиваль "Братина".