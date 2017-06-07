На Тернопільщині на хабарі затримали доцента інституту (фото)
10:49, 07 червня 2017Тернопіль
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Викладач вимагала у студента 8 тис. грн за сприяння в успішному захисті дипломної роботи.
фото прес-служби СБУ в Тернопільській області
Співробітники Служби безпеки України вчора затримали з хабарем доцента однієї із кафедр Бережанського агротехнічного інституту.
Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, викладач вимагала у студента 8 тис. грн за сприяння в успішному захисті дипломної роботи.
Оперативники затримали доцента у робочому кабінеті під час отримання частини хабаря.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
фото прес-служби СБУ в Тернопільській області
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