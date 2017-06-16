На Тернопільщині на симпозіумі виготовлять скульптури для Марійського духовного центру (фото)

На Тернопільщині до кінця червня триватиме І Всеукраїнський симпозіум скульпторів "Навіки Богу", приурочений 125-річчю від дня народження патріарха Йосифа Сліпого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проходить симпозіум у Марійському духовному центрі у Зарваниці.

Під час симпозіуму скульптори творитимуть композиції з історії української церкви, увіковічнюватимутьвидатні державні постаті, духовних сподвижників розвитку української церкви.

Після закінчення симпозіуму виготовлені скульптури залишаться на території Марійського духовного центру і будуть освячені 15-16 липня під час Всеукраїнської прощі предстоятелем УГКЦ блаженнішим Святославом Шевчуком.

Зініціював проведення симпозіуму визрів голова ГО «Теребовлянський Меморіал ім. В.Стуса», заслуженого художника УкраїниМикола Шевчук. Він виступив з такою ідеєю ще 2 роки тому, однак через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням задум вдалося реалізувати аж цьогоріч.

Патріарх УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) у супроводі Архиєпископа та МитрополитаТернопільско-Зборівського Василія (Семенюка) та Єпископа-помічника Владики Теодора відвідавпленар скульпторів і благословив скульпторів на успішне створення сакральних скульптур.