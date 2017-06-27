На Тернопільщині за 5 місяців товарообіг збільшився на 24%

На Тернопільщині за 5 місяців загальний товарообіг збільшився на 24% до $257,3 млн. Як повідомила УНІАН начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, зокрема імпортовано товарів на суму $134 млн, що більше на 29% від минулорічного показника. На 18% зросли обсяги експортних операцій і становлять $123,4 млн.

Загалом за 5 місяців працівники Тернопільської митниці ДФС оформили 11945 митних декларацій, з яких 7587 – імпортних, 4356 – експортних декларацій та дві оформлено в митному режимі транзит. Це на 36% більше за п’ять місяців минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Станом на початок червня на обліку у Тернопільській митниці ДФС перебувають 1304 суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 75 країнами світу. Традиційно перші позиції займають Польща (54,1% від усього товарообігу), Німеччина (10,7%), Білорусь (4,6%), Італія (3,2%) та Великобританія (3,1%)

У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з країн Європейського співтовариства, зокрема, з Польщі (46,7% від усього імпорту), Німеччини (18,7%), Великобританії (5%), Італії (5%) та Чехії (2%).

Експорт товарів здійснювався до Польщі (59,9% від усього експорту), Німеччини (2,2%), Нідерландів (1,8%), Білорусі (13,5%), Казахстану (2,2%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44,9% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини (9,6%), олію рослинного походження (6,3%), насіння і плоди олійних рослин (4,7%), продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) (4,2%) та інші товари (30,3%).

Серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (32,3% від загальної частки імпортованих товарів), транспортні засоби (15,7%), механічне обладнання (12,5%), полімерні матеріали (10,8%), риба (4,4%) та інші товари (24,1%).