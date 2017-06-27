В Тернопільській області чоловік до смерті побив дружину

На Тернопільщині чоловік до смерті побив свою дружину. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, від побоїв померла 58-річна жителька Кременця.

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Після інциденту потерпіла майже три доби мучилася від болю, але до медиків звертатися не хотіла. Сестра забрала травмовану до себе, переконати її поїхати у лікарнюне змогла. Жінка померла у будинку родички.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок масивної крововтрати та крововиливу у внутрішні органи.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження").