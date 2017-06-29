У Тернополі виявили шкідливі бактерії у воді, яку продають з автоматів

У Тернополі у воді, яку продають з автоматів, виявили шкідливі бактерії. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці травня до оперативників управління захисту економіки Тернопільщини звернувся житель обласного центру із заявою про те, що якість води, яку продають в автоматах, викликає сумніви.

Повідомлення тернополянина поліцейські внесли до журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Було здійснено забір води із автомата для проведення експертизи.

Відповідно до результатів санітарно-епідеміологічної служби, якість питної води за бактеріологічними показниками, відібраними з цеху по розливу води підприємця на території села Петриків,та з автомату на вул. Львівська, не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною”. У воді виявили коліформні бактерії та цитробактер, який може призвести до кишкових отруєнь.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах), оскільки підприємець рекламував воду як видобуту з джерел одного з Тернопільських районів, хоча насправді її викачували з колодязя у селі Петриків.