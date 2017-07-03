На Тернопільщині затримали неповнолітнього, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини

12:03, 03 липня 2017
Тернопіль
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Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави.

Ілюстрація REUTERS

На Тернопільщині затримали неповнолітнього, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що до скоєння злочину причетний неповнолітній мешканець сусіднього села, який 26 червня 2017 року  завдав кілька ударів ножем, в тому числі в область грудей потерпілої, від чого настала смерть дівчини.

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Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави.

Прокуратурою Тернопільської області  здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, тіло дівчини виявили у смт. Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Судмедексперти встановили, що 17-річну дівчину перед вбивством зґвалтували.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

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Теги: #поліція тернополя