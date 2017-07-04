На Тернопільщині вшанували загиблих 100 років тому бійців під селом Калинівка. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, урочистості відбулися у селі Калинівка Зборівського району з нагоди 100-річчя битви чехословацьких та австро-угорських військ, яка відбулася 2 липня 1917 року і мала далекосяжні наслідки: у жовтні 1918 року постала Чехословацька республіка, а 2 липня стало Днем чехословацької армії.

Участь в урочистостях взяли голова Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Ян Гамачек, перша заступниця голови Сенату Чеської Республіки Мілуше Горська, заступниця міністра оборони Чеської Республіки Алена Нетоліцька, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Чехословацької спілки легіонерів Павел Будінський, Надзвичайний та Уповноважений посол Словацької Республіки Юрай Сівачек.

Барна під час виступу наголосив на важливості пам’яті подій Першої світової війни, а також воїнів, які поклали власне життя за незалежність рідної землі.

«Більше як 50 країн світу були задіяні у боях, тому важливо пам’ятати героїчні вчинки цих людей, пам’ятати минуле, винести з нього правильні уроки. Дуже важливою є і теперішня підтримка України чеським і словацьким народами, адже ми разом повинні зупинити агресора, котрий намагається просунутися на захід Європи і продемонструвати свою агресію. Сьогодні був добрий сигнал з боку дипломатичних представників Чеської та Словацької Республік. Для нас це важливо. Історія українського народу як і чеського, і словацького народів – історія боротьби за незалежність й утвердження демократичних цінностей. Я думаю, що ці кроки є вдалим прикладом ідейного єднання», – сказав Барна.

До сторіччя бою за кошти Чеської Республіки відбулася комплексна реконструкція пам’ятника полеглим чехам та словакам у Зборівській битві. На 17 кам’яних дошках викарбувано імена 238 загиблих воїнів.

Реконструкцією меморіалу займалося Міністерство оборони Чеської Республіки разом з товариством Чехословацьких легіонерів та об’єднанням волинських чехів.

«Тут воювала самостійна Чехословацька бригада, яка складалася з 3500 воїнів. Ці воїни під час битви взяли в полон біля 4000 воїнів австро-угорської армії – більше, ніж їх було самих. Вони наступали по трьох лініях і прорвали оборону австро-угорської армії з трьох напрямків, зайшли в глибину лінії ворога на 6,5 км. Всі, хто тут загинули, поховані у братській могилі в селі Калинівка», – розповів керівний секретар Чехословацького товариства легіонерів Мілан Мойжіш.