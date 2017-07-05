На Тернопільщині люди знову перекривали дорогу, бо вважають затриманого за підозрою у вбивстві дівчини невинним

На Тернопільщині люди вдруге перекрили дорогу, оскільки вважають, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві 17-річної дівчини у Вишнівці – невинний. Як повідомили УНІАН очевидці поліції, люди перекрили дорогу учора ввечері біля автостанції. Після приїзду поліцейських дорогу звільнили.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аби заспокоїти громаду і розповісти мешканцям селища те, що дозволяє слідство, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол та начальник слідства Володимир Галевич учора зустрілися з рідними вбитої дівчинки. Вони показали матеріали справи, а також відеодокази, які вказують на причетність до злочину затриманого 16-річного хлопця.

Під час перебування у смт. Вишнівець керівники ГУНП в Тернопільській області планували під час прийому громадян поспілкуватися з місцевим населенням, аби зняти напругу та відповісти на запитання. Під поліцейську станцію прийшло близько 150 людей, а також родина хлопця, якого звинувачують у вбивстві.

«Вони підняли шум та перешкоджали у проведенні зустрічі громадян. На жодні аргументи представників поліції натовп не реагував і не слухав», – йдеться в повідомленні сектору комунікацій.

Врешті зустрітися з людьми Богомол та Галевич таки зуміли, зустріч провели в приміщенні селищної ради, де поліцейські почергово спілкувалися з групами людей та з учнівськими колективами.

Богомол закликав громаду не піддаватися на провокації та не вірити чуткам. Керівник поліції запевнив, що ніхто підозрюваного не бив та не змушував давати неправдиві свідчення, як про це пишуть в соцмережах.

«Докази, які вдалося зібрати, доводять причетність неповнолітнього до вбивства», – підкреслив Богомол.

Він закликав людей не робити поспішних висновків, а ще дочекатися результатів судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, тіло 17-річної дівчини виявили у смт. Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

3 липня поліцейські повідомили, що затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві дівчини.