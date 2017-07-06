На Тернопільщині у ставку виявили тіло 68-річного чоловіка

12:32, 06 липня 2017
Тернопіль
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Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає.

УНІАН

На Тернопільщині у ставку виявили тіло 68-річного чоловіка. Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до поліцейських від онука загиблого. 23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку.

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

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Як встановили поліцейські, того дня житель села Кривче поїхав на ставок, що на околиці села, на риболовлю.

Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 115 ККУ (умисне вбивство).

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Теги: #мертвий чоловік