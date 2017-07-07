На Тернопільщині до кінця року відремонтують військову частину у Теребовлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ТОДА Степан Барна, перебуваючи на десятиденних навчаннях Чортківського загогону територіальної оборони, в яких беруть участь понад тисячу осіб.

«У нас є певна пріоритетність об’єктів. Першочергово було завдання відновити тернопільську військову частину, ми це зробили. Зараз же стоїть питання до кінця року здати в експлуатацію об’єкт у Теребовлі. Сподіваюся, що вже найближчим часом 700 військовослужбовців зможуть вважати теребовлянську військову частину своїм постійним місцем дислокації», – сказав Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі

Він додав, що для відновлення військової частини у Чорткові наразі ведеться робота із виготовлення проектно-кошторисної документації.

«З районного та міського бюджетів уже виділено кошти у сумі 1 млн грн на підведення там комунікацій. Зробити це планують ще цього року. Надалі ж потрібно забезпечити стабільне фінансування будівельних робіт, які планують розпочати вже наступного року», – сказав Барна,

За його даними, у чортківській військовій частині планують встановлювати «сендвіч-панелі», які дешевші, ніж якби проводити реконструкцію існуючих конструкцій, до того ж, відповідають стандартам НАТО.