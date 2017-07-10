Суд відмовив у клопотанні адвоката змінити запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини на домашній арешт

Суд відмовив у клопотанні адвоката змінити запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини з тримання під вартою на домашній арешт.

Як повідомили УНІАН в прес-служба апеляційного суду Тернопільської області, відповідну ухвалу винесли сьогодні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області 10 липня 2017 року, розглянувши апеляційну скаргу, подану захисником неповнолітнього.

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У своїй апеляційній скарзі захисник просив скасувати ухвалу слідчого судді та винести нову, застосувавши до 16-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання.

Заслухавши суддю доповідача, доводи підозрюваного неповнолітнього, його захисника та законного представника, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до переконання, що, враховуючи тяжкість вчиненого злочину та особи підозрюваного, обрання іншого запобіжного заходу не забезпечить у подальшому його належної поведінки, а тому підстав для скасування чи зміни ухвали слідчого судді немає.

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Відповідно колегія прийшла до остаточного висновку про залишення апеляційної скарги захисника підозрюваного без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 3 липня 2017 року, якою передбачено тримання підозрюваного під вартою, залишити без змін.

Як повідомляв УНІАН, тіло 17-річної дівчини виявили у смт. Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

3 липня поліцейські повідомили, що затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві дівчини.

Частина жителів Вишнівця залишились переконаними, що поліція затримала невинного, відтак на знак протесту перекрили дорогу.

Сьогодні начальник обласного управління поліції Олександр Богомол повідомив, що на ножі, яким вбито дівчину, виявлено сліди ДНК підозрюваного, а на його штанах – ДНК жертви, що доводить причетність підозрюваного до скоєеного.