У Тернополі під час негоди дерево впало на автомобіль та травмувало водія (фото)

У Тернополі під час негоди дерево впало на автомобіль та травмувало водія. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 11 липня о 17:13 на вул. Поліській.

За даними рятувальників, внаслідок сильного пориву вітру частина крони дерева впала на автомобіль «ВАЗ-2121 Нива». Гілка розбила лобове скло, при цьому водій 1987 року народження отримав рвану рану лівої долоні. Після надання медичної допомоги працівниками швидкої допомоги потерпілого відпущено додому.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події залучалось відділення ДПРЧ-1. Рятувальники звільнили територію від дерева, що впало.

Цього ж дня о 18:05 в с. Козачки Лановецького району внаслідок сильного пориву вітру дерево впало на житловий будинок і пошкодило покрівлю на площі близько 40 м кв та 1 м кв перекриття.

А 18:30 в с. Кривчики Збаразького району внаслідок сильного пориву вітру на 40 см зміщено покрівлю недіючого корпусу місцевої ЗОШ І-ІІ ступенів.