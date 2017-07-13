На Тернопільщині у першому півріччі кількість вакансій зросла на 28,7%

На Тернопільщині за 6 місяців 2017 року кількість вакансій порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 28,7% - до 22,1 тис. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, серед поданих вакансій у службу зайнятості 4% були із заробітною платою вищою від середньої по області, 53,9% – з мінімальною зарплатою.

На 1 липня 2017-го актуальними були 2372 вакансії, з них 1 тис. 464 – для робітників.

Найбільшим попитом в області користувались продавці, бухгалтери, касири торгівельного залу, менеджери, водії автотранспортних засобів, трактористи, кухарі, охоронники, офіціанти, монтери колії, працівники будівельних професій, автослюсарі, підсобні робітники, прибиральники, вантажники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 4 безробітних.

Станом на 30 червня на обліку в центрах зайнятості області перебував 8 тис. 871 безробітний. Серед них майже половина – жінки, третина – молоді люди віком до 35 років, 45,9% –робітники, 38,1% – службовці, 43,7% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 45,5% – з вищою освітою.

Допомогу по безробіттю отримували 7 тис. 676 осіб. Середній розмір цієї допомоги у червні 2017 року становив 1 тис. 703грн.

«Протягом січня-червня 2017 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались майже 29,8 тис. осіб, з них 20,9 тис. особи мали статус безробітного. За сприяння місцевих центрів зайнятості вдалося працевлаштувати 14 тис. 57 осіб, з них 177 колишніх воїнів АТО, 19 переселенців. З компенсацією витрат роботодавцям на оплату праці отримали роботу 11 внутрішньо переміщених осіб. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 9 безробітним відкрити власний бізнес», – зазначив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.