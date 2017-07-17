На Тернопільщині 27-річна жінка убила ножем вітчима. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вбивство сталося у вихідні в селі Городниця Гусятинського району.

Читайте такожУ Тернополі жінка вбила співмешканця, що заважав їй сидіти за комп’ютеромЗа даним поліції, жінка разом із зведеним братом ввечері пішли гуляти, при цьому зачинили будинок і ключі взяли з собою.

Коли повернулися, їх уже чекав розлючений батько, який не зміг потрапити до помешкання.

Між родичами почалася сварка. Чоловік вдарив падчерку в обличчя. Жінка стверджує, що не могла стерпіти такого приниження, а тому схопила зі столу ніж і нанесла своєму кривднику два удари в ліву частину тулуба.

48-річний чоловік помер на місці. За батька спробував заступитися син, тоді жінка поранила його ножем у руку, після чого втекла.

Швидка допомога, яка приїхала на місце виклику, констатувала смерть чоловіка, а пораненого родича забрала до лікарні. Йому наклали кілька швів та відпустили за місцем проживання.

Поліцейські затримали жінку, вона у скоєному зізналася.

Встановлено, що в момент вбивства вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Затриману помістили в ізолятор тимчасового тримання.