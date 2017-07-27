На Тернопільщині у двох жителів телефонні шахраї вкрали майже 10 тисяч гривень

На Тернопільщині у двох жителів телефонні шахраї вкрали 9,6 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілі втратили кошти, повідомивши всі персональні дані.

Зокрема, 46-річна мешканка Заліщиків втратила 4,6 тис грн, а житель села Мшанець Зборівського району – 5 тис. грн.

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В обох випадках зателефонував чоловік, який представився працівником банку і повідомив, що через збій системи заблоковано картку. А для її розблокування, мовляв, необхідно особисті дані, які жертви шахрая йому і озвучили.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ.