У Тернополі з салону автомобіля, біля якого стояв водій, викрали 50 тис грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 54-річний житель обласного центру із заявою про крадіжку.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий, вийшовши з салону автомобіля, почав розмовляти з товаришем. При цьому двері були незамкненими. Цим скористався злодій, який вкрав з заднього сидіння сумку з документами та грошима.

Під час огляду місця події правоохоронці неподалік у кущах знайшли крадену сумку з усім вмістом. Вочевидь, зловмисник, побоюючись, що його можуть затримати з речовими доказами, вирішив сховати крадене в кущах.

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Коли він через деякий час повернувся за краденим, його затримали.

Злодієм виявився 29-річний громадянин Грузії.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінаьлного кодексу України (крадіжка)