На Тернопільщині відбудеться Всеукраїнський захід "Єдина родина України" для членів сімей загиблих воїнів АТО

На Тернопільщині протягом 18-20 серпня відбудеться Всеукраїнський захід «Єдина родина України» для членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Всеукраїнська акція «Єдина родина України» вперше відбулася минулого року у Чернігові, цьогоріч сім`ї загиблих воїнів АТО запрошує Тернопільщина. Метою заходу є вшанування пам’яті полеглих Героїв, налагодження дружніх стосунків між родинами загиблих воїнів АТО з різних областей України.

Під час заходу учасники відвідають Марійський духовний центр у селі Зарваниця, де помоляться за душі рідних, які загинули захищаючи Батьківщину у зоні АТО. Також сім`ї полеглих Героїв зустрінуться з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною та владикою Тернопільської єпархії УГКЦ Василієм Семенюком.

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У рамках акції відбудеться флешмоб «Біда не зламала! Біда об’єднала!», концерт духовної пісні, неформальне спілкування, а також спеціальні програми для дітей.

«Тернопільська обласна державна адміністрація забезпечить повну підтримку, всебічне сприяння та допомогу в організації Всеукраїнського заходу «Єдина родина України». Сім`ї героїв, які віддали власне життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі, повинні відчувати турботу та небайдужість зі сторони держави, адже втратили найрідніших людей», – сказав під час засідання оргкомітету заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

На Всеукраїнський захід «Єдина родина України» Тернопільщина запрошує членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України. Тернопільський обласний військкомат просить зголоситися родини загиблих з Тернопільщини, які бажають долучитися до заходу, за тел. 096 420 34 78.

Як повідомляв УНІАН, з Тернопільщини у Польщу на відпочинок поїхали 30 дітей, чиї батьки несуть службу в зоні АТО. У програмі їхнього відпочинку також передбачені екскурсій до міст Варшава, Серпць, Полоцьк, Горжево.