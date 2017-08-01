З Тернопільщини у Польщу на відпочинок поїхали 30 дітей, чиї батьки несуть службу в зоні АТО. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 15 днів діти проведуть у таборі місцевості Слупя.

У програмі їхнього відпочинку також передбачені екскурсій до міст Варшава, Серпць, Полоцьк, Горжево.

Проваджаючи дітей, голова Тернопільської ОДА Степан Барна побажав їм захоплюючих вражень.

Він також подякував військовим за їхню віддану службу в умовах збройного конфлікту на сході України.

«Всього лише за кілька років Україна змогла сформувати потужну армію. І я пишаюся, що жителі Тернопільського краю у числі різних військових підрозділів сьогодні є нашими надійними захисниками. Ми у свою чергу спрямовуємо свою роботу на те, щоб забезпечити підтримку їхнім сім’ям та дітям», - зазначив голова ОДА.

Поїздка дітей відбувається на запрошення Маршалка Мазовецького воєводства Республіки Польща, коменданта Об’єднання польських харцерів Хоругва Мазовецька ім. В. Бронівського у місті Плоцьк пана Міхала Багінські.

Транспортні витрати покриває Тернопільщина, польська сторона забезпечує проживання, харчування та відпочинкову програму. Низку екскурсій для дітей польськими містами сторони забезпечують разом.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч на відпочинку у Хорватії вже побували 45 дітей військовослужбовців Тернопільщини.

Перемовини про реалізацію аналогічних проектів зараз ведуться з Литвою, Грузією, Угорщиною, Сербією, Грецією. Загалом протягом 2015-2016 років за кордоном оздоровлено понад 400 дітей АТОвців з різних районів Тернопільської області.