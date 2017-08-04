На Тернопільщині три тижні відпочиватиме 35 дітей з Мар'їнки Донецької області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на залізничному вокзалі у Тернополі групу зустрів начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний, після чого дітей на оздоровлення у табір "Лісова Пісня" Борщівського району.

В рамках відпочинку для них передбачені екскурсії туристичними принадами області.

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"Тернопільщина радо приймає дітей зі східної України, такі запрошення є ініціативою голови Тернопільської ОДА. Адже вони зараз знаходяться у близькості до рубежу військових дій. Відпочити у безпечних умовах, а також більше дізнатися про традиції західної України й відчути себе частиною великої української родини буде для дітей корисним", – зазначив Чорний. Нагадаємо, зараз 12 дітей з Луганської області відпочивають у таборі "Лісовий" с.Скоморохи.

У червні там же провели частину канікул 12 школярів з Донеччини.