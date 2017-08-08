На Тернопільщині майже 83 тисячі осіб звернулися із заявами на відшкодування зекономлених субсидій

На Тернопільщині 82 тис. 675 осіб звернулися із заявами на відшкодування зекономлених субсидій.

Читайте такожНа Тернопільщині майже 14 тис. осіб претендують на 143,7 млн грн зекономлених субсидій Як повідомила заступника начальника управління, начальника відділу соціальних доплат, грошових виплат та компенсації управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Тамара Козак під час селекторної наради, орієнтовна сума, що підлягає виплаті, становить 52 млн 956 тис. грн.

«Зокрема, з електропостачання – 3,38 тис. грн, з газопостачання – 52,953 млн грн», – повідомила Козак.

Найвищий відсоток осіб, які звернулись з заявою щодо виплати частини невикористаних субсидій у Зборівському (93,8%), Чортківському (88,4%), Гусятинському (80,4%) районах. Найменше осіб звернулось у Тернопільському (39%), Бережанському (43,8%), Бучацькому (50,3%), районах у м. Кременеці (37,8%) та м. Тернополі (44,9%).

Загалом субсидії на житлово-комунальні послуги на Тернопільщині отримує 215 тис. 304 домогосподарства області, в тому числі 203 тис 470 сім’ям проведено перепризначення на наступний період, 2 тис. 452 сім’ям відмовлено в призначенні з різних причин.

Всього опрацьовано 94,3% справ, 9 тис. 44 домогосподарствам не проведено перерахунок через заборгованість з оплати комунальних послуг понад 2 місяці.