На Тернопільщині викрили жінку, яка незаконно отримувала субсидію

На Тернопільщині викрили жінку, яка внесла неправдиві дані в декларацію і незаконно отримувала субсидію. Як розповів УНІАН начальник Теребовлянського відділу поліції Ігор Лісітинський, мешканка села Вишнівчик, яка сама виховує двох дітей, в 2016 році оформила дві матеріальних допомоги:, як малозабезпечена та субсидії на використання твердого палива.

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Виробляючи документи, вона подала декларацію про доходи в управління праці та соціального захисту населення. Держава виплатила їй субсидію на паливо в розмірі 1,8 тис грн та понад 10 тис. грн матеріальної допомоги.

Лише після цього з'ясувалося, що жінка надала недостовірну інформацію. В декларації вона не вказала, що у 2015 році купила земельну ділянку ціною понад 50 тисяч гривень.

Правоохоронці внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 1 ККУ(шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).

Фігурант провадження у скоєному зізналася. Вона стверджує, що забула вказати про покупку і пообіцяла повернути державі усі сплачені їй кошти. Долю жінки вирішуватиме суд.