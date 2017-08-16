В рамках акції "Єдина родина України" родичі загиблих в АТО зберуться на три дні на Тернопільщині

18-20 серпня рамках акції «Єдина родина України» родичі загиблих в АТО зберуться на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в акції візьмуть близько 300 членів родин військових, які загинули протягом років збройного протистояння Російській Федерації, захищаючи державну цілісність України.

На Тернопільщині вони зможуть поспілкуватися із психологами, духівниками, зустрінуться з керівниками області, обговорять наболілі питання та разом шукатимуть шляхи їх вирішення.

19 серпня о 10 год родини загиблих візьмуть участь у літургії в Соборі Зарваницької Матері Божої (Марійській духовний центр, с.Зарваниця). Ввечері того ж дня о 16.30 розпочнеться флешмоб «Біда не зламала, біда об’єднала!» на Театральнмоу майдані в Тернополі.

У неділю, 20 серпня о 9 год на Микулинецькому кладовищі проведуть поминальну молитву та здійснять покладання квітів до могил загиблим воїнам. Після цього в Тернопільській обласній філармонії відбудеться спілкування родин, громадських організацій, представників влади, а також презентація книги Дзвінки Торохтушко «Світлячок».

Також учасники акції побувають на екскурсіях та виставі обласного драмтеатру.