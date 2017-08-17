З Тернополя почне курсувати потяг у два райцентри
13:39, 17 серпня 2017Тернопіль
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Потяг Тернопіль-Гусятин почне курсувати з 25 серпня.
Потяг Тернопіль-Гусятин почне курсувати з 25 серпня / УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідний договір щодо компенсації витрат за пільгове перевезення пасажирів залізничним транспортом підписаний керівництвом Гусятинської РДА з представниками ПАТ «Укрзалізниця».
Запуск рейсу дизельного потяга Тернопіль–Гусятин, що курсуватиме через Копичинці та Чортків, відбудеться за ініціативи голови РДА Віталія Батога та підтримки депутатського корпусу районної ради, яка прийняла рішення про відшкодування витрат пільговикам.
Передбачено, що потяг відправлятиметься у вівторок та п’ятницю згідно встановленого графіку.
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