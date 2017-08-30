На Тернопільщині посилили контроль за ввозом та продажем м’ясопродукції через спалах АЧС

На Тернопільщині посилили контроль за ввозом та продажем м’ясопродукції у зв’язку із спалахом АЧС по сусідству з областю. АЧС.

Читайте такожТернопілська влада прокоментувала спалах АЧС на ЗбаражчиніЯк повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийнято на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, що відбулося під головуванням першого заступника голови ТОДА Івана Крисака.

Під час засідання начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків розповів про випадок захворювання на африканську чуму свиней в с. Коров’єТеофіпольського району Хмельницької області. У господарстві, де виявили це захворювання, утримувалося 6600 свиней. Вказаний населений пункт розташований на відстані менш 20 км від Тернопільщини.

Відтак Державна протиепізоотична комісія прийняла рішення не допускати поступлення на ринки живності тварин, а на продовольчі ринки продукції тваринного походження із територій, які визнані зонами захисту та нагляду щодо АЧС, а також бідь-яких інших тварин і продуктів без наявності супровідних ветеринарних документів.

Власникам спеціалізованих свиногосподарств рекомендовано забезпечити функціонування господарств у закритому режимі та не проводити утримання свиней у вигульних майданчиках на відкритому повітрі А при виявленні масових захворювань та загибелі свиней – негайно інформувати місцеву державну службу ветеринарної медицини.