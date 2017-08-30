Тернопільська спортсменка Тетяна Єднак стала чемпіонкою України з веслування на байдарках і каное.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цей титул вона виборола під час офіційних змагань, які проходили у Полтаві.

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Вихованка КДЮСШ з водних видів спорту та обласної школи вищої спортивної майстерності на цих змаганнях здобула дві золоті та срібну нагороди.

Звання чемпіонки України Єднак виборола в байдарці-одиночці на дистанціях 500 та 200 м, а на 1000-метрівці вона лише трьома десятими секунди поступилася полтавчанці Діані Свірідовій. Відтак здобула срібні нагороди.

Загалом у цьому спортивному сезоні Єднак завоювала на чемпіонатах та Кубку України десять нагород, з яких дві золоті, шість срібних та дві бронзові.