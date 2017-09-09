Прокуратура оскаржила рішення апеляційного суду, який звільнив депутата Тернопільської облради від штрафу за отримання хабара

Прокуратура оскаржила рішення апеляційного суду, який звільнив депутата Тернопільської облради від штрафу за отримання 30 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, вищий спеціалізований суд України погодився із позицією прокуратури та задовольнив скаргу прокурора і скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді у справі щодо колишнього директора комунального підприємства облради. 31 липня 2015 року депутат облради, директор комунального підприємства Тернопільської облради отримав від місцевого підприємця 30 тис. грн неправомірної вигоди, як він пояснив – для передачі службовим особам Тернопільської міськради. За цю суму підприємцю обіцяли безперешкодну діяльність та сприяння у подальшому фінансуванні робіт на виконання договорів підряду з утеплення приміщень.

Суд першої інстанції визнав винним чиновника за ч. 1 ст.190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), та за ч. 4 ст.27, ч.2 ст.15 (замах), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області, вирок суду першої інстанції змінено, дії посадовця перекваліфіковано як замах на шахрайство і призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становило 850 грн. і звільнено від його сплати.

Також, цією ухвалою скасовано вирок в частині щодо підбурення до наданння неправомірної вигоди службовій особі і провадження у цій частині закрито. Прокуратура Тернопільської області подала касаційну скаргу, з доводами якої погодились у Вищому спеціалізованому суді України.