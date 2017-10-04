На Тернопільщині в Іванівській громаді відкрили пожежну частину (фото)

На Тернопільщині в Іванівській об’єднаній територіальній громаді відкрили пожежну частину. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розмістили її в повністю відремонтованому приміщенні в селі Ілавче, яке входить до Іванівської об’єднаної територіальної громади, що у Теребовлянському районі.

Це вже четверта пожежна станція в області.

Всього на облаштування станції було використано понад 300 тис. грн.

Начальник Управління ДСНС України в області Віктором Маслей під час урочистого відкриття подарував пожежникам ключі від пожежної машини, спецодяг та спорядження.

Голова ТОДА Степан Барна у свою чергу наголосив, що такі заходи є дуже важливими.

«В умовах війни люди, котрі беруть на себе відповідальність і дають можливість відчути конкретні зміни, можуть вважатися найбільшими патріотами України. Бо чого сьогодні хочуть наші вороги – це зневіри людей, втрати віри в нашу державу. Саме тому, ми сьогодні тут, щоб продемонструвати, що зміни в нашій країні відбуваються системно. І, власне, реформа децентралізації, утворення громад, – це конкретний результат, який відчутний для всіх», – зазначив Барна.

Він уточнив, що за майже два роки Теребовлянський район сумарно отримав понад 40 млн грн фінансування, яким розпоряджуються територіальні громади. Тільки Іванівська ОТГ за цей період отримала майже 6 млн грн. За рахунок цих коштів роблять дороги, ремонтують школи, замінюють вікна, здійснюють інші роботи, пов’язані з функціонуванням об’єднаних територіальних громад.

«Мені приємно сьогодні говорити, що в рамках стратегії децентралізації ми утворили в Тернопільській області 36 громад, на черзі утворення ще чотирьох. За всі роки Тернопілля не отримувало таких реальних ресурсів, як тепер з коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Зросли втричі й власні доходи громад. Це все результат нашої спільної роботи. Одночасно, мені приємно говорити про те, що в умовах децентралізації, ми відкриваємо поліцейські станції, створюємо пожежні місцеві команди. А це означає, що послуги безпеки тепер стають ближчі до людей. Водночас, це оперативність, ефективність та своєчасність надання потрібної допомоги. Сьогодні жителі Іванівської ОТГ можуть відчути це на конкретному прикладі», – сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, пожежні станції уже відкрили у Байковецькій, Озерянській та Коцюбинській громадах.