На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 20 тюків соломи

На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 20 тюків соломи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 8 жовтня о 17.04 в с. Нова Брикуля Теребовлянського району у господарській будівлі. Вогнем знищено 35 листів шиферу, дерев’яні балки, 20-тюків соломи, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано господарську й житлову будівлі та 50-тюків соломи.

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